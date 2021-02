Ci siamo persi una collabo tra Madlib e Kendrick Lamar

In una nuova intervista uscita su The Guardian, Madlib ha rivelato che un tempo era un tipo molto più sfuggente, tanto che ha addirittura snobbato una telefonata di Kendrick Lamar che lo voleva a collaborare in To Pimp A Butterfly.

L’artista che ha da poco rilasciato con Four Tet Sound Ancestors ha definito questa cosa come un’occasione mancata, aggiungendo però che probabilmente la loro collabo non avrebbe funzionato:

“Back then I was more elusive than I am now,” racconta Madlib “I was busy on my own thing. Missed opportunities, man”. E subito dopo, “probably wouldn’t have worked out anyway cos I’m like a sore thumb.”

Chissà quanto ancor meglio avrebbe suonato a quest’ora quel disco con lo zampino di Madlib.