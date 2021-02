Luca Guadagnino ha diretto il nuovo video di Sufjan Stevens

Tell Me You Love Me, brano di Sufjan Stevens dall’ultimo album The Ascension, oggi si arricchisce di nuova poesia.

L’artista ha infatti pubblicato il video della traccia, diretto da Luca Guadagnino con la collaborazione di Alessio Bolzoni e Celia Hempton.

Lo sguardo del regista indaga sul mistero dell’unione tra due corpi, sulla spinta della scrittura poetica e sofferta di Sufjan.

Praticamente una combo rischiosissima per i fragili di cuore che avevano già amato la collabo di Guadagnino e Stevens nella colonna sonora di Call me By Your Name.