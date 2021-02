Madlib e Kaytranada: docuserie e nuova collabo in arrivo

Pitchfork e Lexus IS Wax hanno annunciato Driven by Sound, una docuserie in due parti con Madlib e Kaytranada.

La prima parte di questa serie a tema vinili è già disponibile su Pitchfork, mentre la seconda arriverà il 15 marzo. Oltre a indagare il rapporto che i due artisti hanno con i vinili e l’impatto che questi hanno avuto sulle loro rispettive carriere artistiche, la docuserie ci porterà dietro le quinte della creazione della Lexus IS Wax Edition: un’auto customizzata con un giradischi al suo interno.

E non è tutto: Pitchfork ha anche annunciato che Madlib e Kaytranada collaboreranno a un nuovo doppio singolo che uscirà in vinile 7″ via Vinyl Me, Please ad aprile.

Abbiamo più di un motivo per essere euforici oggi.