Gli album che escono a marzo

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a marzo.

5 MARZO

Barbarossa – Love Here Listen

Denzel Curry & Kenny Beats – UNLOCKED 1.5

Har Mar Superstar – Roseville

La Rappresentante di Lista – My Mamma

Of Montreal – I Feel Safe With You, Trash

12 MARZO

Baby Boys – Threesome

Caribou – Suddenly Remixes

Matt Berninger – Serpentine Prison Deluxe Edition

Nubiyan Twist – Freedom Fables

Perfume Genius – IMMEDIATELY Remixes

Tricky – Fall To Pieces Remix

19 MARZO

Adam Melchor – Melchor Lullaby Hotline, Vol. 1

Alice Phoebe Lou – Glow

Arcade Fire, Owen Pallett – Her (Original Score)

Colapesce, Dimartino – I Mortali²

Ghemon – E vissero feriti e contenti

Jon Batiste – WE ARE

Joyce Wrice – Overgrown

Justin Bieber – JUSTICE

Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club

Pink Siifu & Fly Anakin – $mokebreak EP

Soft Glas – How Strange

Vegyn – Like a Good Old Friend

26 MARZO

24kGoldn – El Dorado

El Michels Affair – Yeti Season

Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra – Promises

Massimo Pericolo – Solo tutto

Noga Erez – KIDS

Ocean Wisdom – Stay Sane

Real Estate – Half A Human

serpentwithfeet – DEACON

Dovrebbe uscire a marzo ma non ha ancora una data:

NONAME – Factory Baby