Che figata questo Tiny Desk con le musiche ispirate al film Coming 2 America

Chi ci legge sa che abbiamo un debole per i Tiny Desk di NPR.

E anche ora che per via della pandemia il format ha dovuto spostarsi su diversi set in remoto, ha conservato comunque una specificità e un calore al quale siamo molto affezionati.

Il suo punto di forza resta quello degli artisti selezionati ma un gran fetta del suo fascino deriva anche dal modo in cui gli artisti si approcciano al set di Tiny Desk: abbiamo visto Tyler divertirsi come a una festa tra amici, Moses Sumney darsi in maniera spirituale alla performance, Jorja Smith fare uno dei live più seducenti seduta a quella scrivania.

Per quest’ultimo Tiny Desk NPR ha chiamato sei artisti da 4 paesi differenti dell’Africa per offrirci una compilation di brani da Rhythms of Zamunda: Music Inspired By Coming 2 America, il progetto targato Def Jam e ispirato a Coming 2 America, il film con Eddie Murphy sequel del cult Principe cerca moglie, disponibile ora su Amazon.

Ad aprire il set del Tiny Desk c’è Nasty C con Ari Lennox per Black and White, seguita da altri 5 brani eseguiti da musicisti e voci africane come Locko, Ricky Tyler e Alpha P.

Il risultato, come spiega Bobby Carter di NPR, è speciale perché segna il culmine di tutti quei momenti indimenticabili del format attraversati dalle vibrazioni di musicisti africani dai KOKOKO! a Burna Boy.

“In addition to the sweeping range of the showings, the look of each set is stunning: vibrant, opulent colors; meticulous Tiny Desk shelf recreations; gorgeous African artifacts; and a few nuggets dedicated to King Akeem of Coming 2 America. This cultural clash is the biggest amplification of African voices we’ve ever had the pleasure of presenting.”

La compilation Rhythms of Zamunda: Music Inspired By Coming 2 America esce come una sorta di secondo capitolo della soundtrack originale del film che include i contributi, tra gli altri, di Megan Thee Stallion, Teyana Taylor e Tiwa Savage.