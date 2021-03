6 cose successe ai Grammy Awards 2021

Quella dei Grammy Awards 2021 è stata un’edizione dominata dalle donne. La cerimonia che si è tenuta la scorsa notte al Los Angeles Convention Center, chiaramente senza pubblico, ha visto il trionfo delle voci femminili nelle principali categorie, da Beyoncé a Billie Eilish, da Taylor Swift a H.E.R. e Dua Lipa.

Qui sotto abbiamo fatto un breve recap delle cose successe ai Grammy di quest’anno e nella prossima pagina c’è la lista completa dei vincitori.

Beyoncé da record, totalizza 28 premi

Record senza precedenti per Beyoncé che vince per il miglior video musicale con Brown Skin Girl, per la migliore performance rap e la migliore canzone rap con Savage assieme a Megan Thee Stallion e anche per la migliore performance R&B con Black Parade. Un’edizione che fa raggiungere a Bey la quota 28 statuette in totale, superando il primato della violinista Alison Krauss e diventando la donna che ne ha vinti di più nella storia dei Grammy.

Blue Ivy, 9 anni, un Grammy

Tra i premi vinti da Beyoncé c’è anche quello per il miglior video musicale che Queen B ha condiviso con sua figlia Blue Ivy Carter e WizKiD per Brown Skin Girl.

Il video, pubblicato lo scorso anno come parte del visual album Black Is King, include i cameo di Naomi Campbell, Kelly Rowland e anche della figlia Blue Ivy che, a nove anni diventa una delle persone più giovani di sempre a vincere un Grammy.

Taylor Swift, prima donna nella storia ad aver vinto nella categoria album dell’anno per la terza volta

Taylor Swift vince il Grammy Award 2021 per album dell’anno con “folkore”, il suo ottavo progetto discografico, uscito il 24 luglio 2020. La vittoria fa sì che la Swift sia la prima donna ad aver ottenuto il premio di miglior album dell’anno per la terza volta nella storia dei Grammy Awards.

Nas ha vinto il suo primo Grammy

Dopo 14 nomination totali, Nas ha vinto il suo primo Grammy nella categoria Miglior album rap con King’s Disease.

Tra i nominati c’era anche Freddie Gibbs che ha reagito così:

Freddie Gibbs reacts to not winning Best Rap Album at the Grammys pic.twitter.com/YIiJ1NOB7N — Pigeons & Planes (@PigsAndPlans) March 14, 2021

Billie Eilish ha detto che Megan Thee Stallion meritava di vincere al posto suo

Billie Eilish e suo fratello FINNEAS hanno vinto il premio nella categoria Record of the Year per il brano everything i wanted. Nel discorso d’accettazione del premio la Eilish ha detto che Megan Thee Stallion meritava di vincere al posto suo:

“This is really embarrassing for me. Megan, girl… I was gonna write a speech about how you deserve this but then I was like, ‘There’s no way they’re going to choose me.’ I was like, ‘It’s hers.’ You deserve this. You had a year that I think is un-stoppable. You are a queen—I want to cry thinking about how much I love you… You deserve everything in the world, I think about you constantly… You deserve it.”

Billie Eilish wins the Record of The Year award and gives major props to Megan Thee Stallion… respect ❤️ #GRAMMYs pic.twitter.com/9XZXhWnVQS — WISEGUY (@itswiseguyy) March 15, 2021

Fiona Apple non ha partecipato alla cerimonia ma ha vinto due premi

Migliore performance rock e Miglior disco di musica alternative sono i premi che Fiona Apple ha vinto, da casa, in questa 63esima edizione dei Grammy. L’artista non vinceva da 23 anni ma non ha voluto partecipare alla cerimonia, spiegando le sue motivazioni in un video su Instagram: “It’s really because I don’t want to be on national television — I’m just not made for that kind of stuff anymore. I want to stay sober and I can’t do that sober — it doesn’t feel safe to me to be under exposure, scrutiny, comparison to people. I can’t.”

Nella prossima pagina ci sono tutti i vincitori dei Grammy Awards 2021