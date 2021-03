Air Max Day 2021 ti porta in viaggio nelle stanze della mente di Venerus

Quest’anno l’Air Max Day è molto più che un giorno di festa: l’edizione 2021 è pensata da Nike come un viaggio collettivo, un’esperienza virtuale senza precedenti che connette l’intera community attraverso eventi, racconti, workshop e panel, drop e contenuti esclusivi come le live session di alcune special guest.

Da Barcellona a Los Angeles, da New York a Tokyo, passando per Milano e molte altre città, l’itinerario digitale dell’Air Max Day Worldwide unisce i puntini sulla mappa della sneaker culture, rendendoci partecipi di esperienze creative differenti da più parti del mondo.

È una specie di magia e proprio per questo, a Milano, l’Air Max Day 2021 passa per la Magica Musica di Venerus.

Andrea ha pubblicato il suo album di debutto a febbraio ed è stato come prendere un biglietto per l’iperuranio: ascoltandolo ci siamo resi conto di quanto Venerus avesse il potere di sollevarci dal pavimento, di farci volare sotto l’impulso della sua potente energia creativa.

Magica Musica è un viaggio senza confini come quello di Air Max Day 2021 che con Venerus ha realizzato alcuni contenuti esclusivi per l’evento del 26 marzo.



Uno di questi è, appunto, una magia audio-visiva che ci porta in giro tra le stanze del pensiero di Venerus: Air Max Day ci connette con la mente di Vinny, dove nascono le sue idee e prende vita il flusso incessante della sua immaginazione. Durante questo viaggio incantato siamo guidati dalla voce di Andrea che, infine, trasforma immagini e influenze in musica regalandoci la performance live di Eden, brano dal suo ultimo disco.

Alla base della live session c’è il concetto di rendere visibile qualcosa che altrimenti non lo sarebbe: le idee e le ispirazioni, le connessioni con Milano e gli input interni ed esterni diventano finalmente visibili.

Il suggestivo set design che ricostruisce ciò che accade nella testa di Venerus, come spiegato nel video backstage, è stato realizzato interamente a mano da Romeo & Weronika (che avevano già curato il set design del video di “Ogni pensiero vola”), utilizzando materiali che rispettano l’ambiente. Nello spazio ricreato dai due set designer, prende materialmente forma il flusso del pensiero di Venerus in alcuni oggetti-simbolo come la panchina di un parco della sua Milano su cui spesso l’artista si è seduto a sognare e inventare.

Per entrare ancor più in connessione con il tutto, abbiamo chiesto a Vinny di raccontarci qualcosa in più su questa collabo:

«Quando mi è stato chiesto di creare una performance in collaborazione con Romeo e Weronika ho subito pensato al concetto di ricreare spazi della mente. Per la coscienza che ho di me e del mio pensiero, sono abituato a concepirmi dentro diverse stanze della mia mente ogni volta che mi occupo di diverse attività intellettuali. L’intuizione principale è partita dall’idea che ci sia una ‘stanza dell’immaginazione’ dove avviene la creatività, e in particolar modo che questa stanza dell’immaginazione sia come una panchina di un parco dove ci si siede a fantasticare. Io per mia natura mi dedico molto attivamente al pensiero libero, e mi creo quotidianamente degli spazi dedicati al silenzio e all’ascolto dei flussi di coscienza. È stato bello poter ambientare una performance di una mia canzone in un tale spazio mentale! Ringrazio Nike per averci dato modo di dare forma alle nostre idee.»

Non resta che entrare nelle magiche stanze del pensiero di Venerus e festeggiare l’Air Max Day 2021 guardando tutte le altre performance dei guest coinvolti nell’evento worldwide.