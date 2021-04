7 spot dissetanti con i tuoi rapper preferiti

Quel periodo dell’anno in cui potevi sederti davanti al camino a bere bourbon con i tuoi jazzisti del cuore in sottofondo e pensare “a quando tutto questo sarà finito” è giunto al termine.

La bella stagione è arrivata: il camino è finalmente spento, ma tu sei ancora chiuso in casa seduto lì davanti dopo aver ordinato l’ennesimo delivery di cibo cinese. Con la tua Tsingtao in mano e le dita un po’ unte ti fiondi sul touchpad del Mac e apri Netflix.

Dai davvero? Netflix? Tanto lo sai che in quest’anno di quarantena le cose guardabili le hai già fatte fuori tutte!

Senti qua: chiudi Netflix e ascolta noi, che le alternative non mancano.

Il meglio del meglio te lo abbiamo impiattato in tutte le salse: dai migliori documentari musicali ai migliori format YouTube a tema vinile, passando per le migliori pellicole hip hop degli ultimi 30 anni fino ai migliori documentari su Michael Jordan.

Ma al meglio non c’è mai fine. E oggi a sgrassare il tutto e farti scendere quell’ultimo raviolo al vapore che non vuoi buttare ci pensano i tuoi rapper preferiti con 7 spot dissetanti per tutti i gusti. Per cui shottati quell’ultimo goccio di Tsingtao che ti è rimasto e sfoglia per scoprirli.