Freddie Gibbs ha annunciato il nuovo album SSS

Freddie Gibbs è pronto per il nuovo album.

In un’intervista a Mixmag ha annunciato che sta lavorando a un nuovo progetto dal titolo SSS il quale vanterà le produzioni di Pharrell, Hit-Boy e Madlib, tra gli altri.

Non è chiaro cosa voglia dire quel titolo e non sappiamo ancora la data d’uscita ma Gibbs ha detto che sarà il suo album meglio prodotto:

“I’m about to go and work with Pharrell next week. Madlib, Working On Dying, The Alchemist, Sevn Thomas, Hit-Boy, I just talked to [Mike Will Made It]. It’s gonna be the best produced album that I ever made.”

In altri punti dell’intervista ha poi commentato la mancata vittoria ai Grammy di quest’anno (Freddie Gibbs aveva una nomination per Alfredo come miglior album rap ma il premio è andato a Nas):

“If you’re gonna lose to somebody, you’re gonna want to lose to Nas. Nas is a hall of fame MC. If anything it just shows how great I am to lose to such an MC. I could’ve lost to Macklemore or something.”

Recupera tutta l’intervista e tieni gli occhi aperti sui prossimi annunci.