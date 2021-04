L’omaggio di Kid Cudi a Kurt Cobain nell’ultima puntata del Saturday Night Live

Nel fine settimana Kid Cudi è stato ospite del Saturday Night Live dove ha suonato due brani tratti dal suo ultimo album Man On The Moon: The Chosen, uscito a dicembre scorso.

Entrambe le esibizioni sono state un omaggio a Kurt Cobain, in particolare a due dei suoi outfit più iconici: durante la performance di Sad People Cudi ha indossato un abito custom made Off-White con stampa floreale molto simile a quello chemisier che negli anni ’90 indossava Kurt Cobain. Nella seconda esibizione invece Cudi ha ripreso un altro outfit classico di Cobain, quello con cardigan verde militare e t-shirt indossato per MTV Unplugged.

Il tributo di Cudi avviene non a caso perché la scorsa settimana cadeva l’anniversario della morte di Cobain e tra l’altro non è il suo primo omaggio: basti pensare al campione presente in Cudi Montage tratto da Kids See Ghosts.

Guarda le esibizioni qui sotto:

Questo il commento di Virgil Abloh all’abito floreale realizzato x Cudi