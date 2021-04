Quanto ti piacerà Q te lo dirà questa performance di Colors

Ti abbiamo già parlato di Q Marsden in uno degli scorsi under the radar perché completamente stregati dal suo falsetto nel morbidissimo singolo Take Me Where Your Heart Is.

Da lì Q (questo il suo moniker) ha pubblicato altri due singoli di pari bellezza, Alone e Garage Rooftop, graziandoci infine con un EP dal titolo The Shave Experiment uscito a dicembre 2020.

Ieri, in occasione della sua prima volta a Colors, Q ha presentato un nuovo brano, il primo del 2021: si intitola If You Care ed ha la stessa pasta per cui ci siamo così gasati ad ascoltarlo per la prima volta un anno fa. Ricorderà un po’ Childish Gambino e Steve Lacy ma occhio perché il ragazzo ha una magia tutta sua.

Quanto ti piacerà? Te lo dirà questa performance di Colors.