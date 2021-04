Arlo Parks ha fatto una cover di Redondo Beach di Patti Smith

Arlo Parks, garanzia di bellezza.

Questa volta ci incanta con una versione piano e voce di Redondo Beach di Patti Smith registrata in Studio Ferber a Parigi per La Blogothèque come parte del format Reprise.

La cover del brano tratto dall’album Horses del 1975 è stata commentata così da Parks:

“For me, punk is pure self-expression that isn’t afraid to challenge the norm.”

Dopo aver pubblicato l’album di debutto Collapsed In Sunbeams, Arlo Parks ci ha deliziati con diverse performance (una più bella dell’altra) tra cui quella al Tonight Show di Jimmy Fallon.