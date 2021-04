Lo scorso anno Little Simz ha pubblicato un EP di 6 tracce intitolato Drop 6 che un po’ ci ha calmati dall’astinenza da GREY Area, album stratosferico uscito nel 2019.

La buona notizia è che presto ascolteremo il nuovo progetto della rapper londinese che nei giorni scorsi ne ha dato qualche anticipazione a The Observer, aggiungendo al titolo del disco anche delle info riguardanti al periodo in cui è stato scritto, al mood e al numero delle tracce.

Abbiamo raccolto tutte queste informazioni per fare una sorta di recap di cosa sappiamo del nuovo album di Little Simz.

Il titolo

Il nuovo album di Little Simz che farà seguito a GREY Area del 2019 e all’EP di sei brani pubblicato lo scorso anno durante il lockdown si intitolerà Sometimes I Might Be Introvert.

Quando è stato scritto

Simz rivela di aver scritto il suo quarto album prevalentemente durante il lockdown prima a Londra e poi a Berlino, città in cui ha ricercato i suoi spazi lontano da casa per poter ultimare il disco.

Tracklist e mood dell’album

Del nuovo progetto non abbiamo ancora una tracklist ma The Observer ha svelato che l’album sarà composto da 19 tracce e sarà una specie di monologo interiore:

“an epic, Wizard of Oz-style quest as Simz confronts her fears and counts her blessings. Spoken-word interludes are pit stops that give voice to her inner monologue”

Il nuovo album vedrà Simz affrontare delle questioni personali, tra cui una relazione a distanza col papà, ma anche parlare di cose che la rendono felice.

“Sometimes it’s easier to draw from pain, but I don’t always want to draw from hurtful things, I want to talk about things that make me happy.”

E intanto che aspettiamo

Non abbiamo ancora una data per la release ma entro fine mese ascolteremo nuova musica di Little Simz.

View this post on Instagram A post shared by simz (@littlesimz)

Prima di rilasciare quest’intervista Simz aveva teaserato sui social un nuovo video girato al Museo di storia naturale a Londra e a questo punto è molto probabile che sia legato al nuovo singolo, Introvert, che sempre secondo The Observer uscirà il 21 aprile.