La storia del sampling in 5 documentari brevi che trovi su YouTube

La pratica che oggi chiamiamo sampling, e che in apparenza consiste in un semplice taglia e incolla, è in realtà un polpo dai mille tentacoli la cui evoluzione ha una storia complessa e per niente lineare.

Chi ha avuto la prima intuizione che un suono registrato possa essere campionato?

Che forma avevano le antenate delle compattissime drum machines di oggi?

Ma soprattutto, quali sono i limiti della proprietà intellettuale di un suono interpolato?

Per la lezione di oggi non servono carta e penna, ma solo un paio di orecchie buone e un po’ di passione per la black music. Per rispondere alle domande di cui sopra, infatti, abbiamo scavato nei meandri di YouTube e selezionato con cura 5 documentari brevi sulla storia del sampling.