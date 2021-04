Dua Lipa fa una cover di Arlo Parks e noi ci voliamo

Ospite del Live Lounge di BBC Radio 1, Dua Lipa ha fatto una cover di Eugene, brano di Arlo Parks contenuto nell’album di debutto Collapsed In Sunbeams uscito a inizio anno.

Nella versione di Dua Lipa il tempo è super rallentato: non c’è batteria ma solo una chitarra e un trio di coristi:

Arlo Parks ha ascoltato la cover di Dua Lipa e l’ha commentata su Twitter definendola come un “momento speciale”:

IM ABSOLUTELY FLOORED! Dua, I literally felt like I was levitating listening to you covering Eugene on the @BBCR1 live lounge 😟 what a special moment for a quiet, intensely personal tune that was written in a living room!! @DUALIPA you are a star – I’m grinning so big rn x pic.twitter.com/OREknK3waM

— Arlo Parks (@arloparks) April 19, 2021