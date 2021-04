Il nuovo album dei RGB Prisma è un’esperienza a 360°

Il duo di producer RGB Prisma pubblicherà questo venerdì il nuovo album Lorem Ipsum.

Sì, il disco si intitola proprio come il segnaposto riempitivo che si usa nelle bozze ed è il progetto manifesto del duo: 9 brani che alternano strumenti organici ed elettronici ed ospitano le voci di Missey, MaRie, Rosita Brucoli ed altri artisti tra cantanti e musicisti.

Per presentare il loro primo progetto discografico fatto di synth pulsanti e bassi profondi, Stefano De Vivo e Claudio La Rocca (Sup Nasa) hanno voluto offrire all’ascoltatore un’esperienza totalizzante, audio e video, in cui per una ventina di minuti si viene immersi nell’estetica glitchata del duo.

RGB Prisma racconta com’è nata l’idea dell’esperienza 360°:

“L’idea di realizzare un’esperienza 360° nasce dalla necessità di voler condividere e di far esplorare in più modi possibile il nostro mondo. Abbiamo voluto creare un universo in cui l’ascoltatore possa letteralmente immergersi, muoversi ed interagire con i nostri pezzi. Siamo molto appassionati di arti visive e ci piace l’idea di creare un mondo estetico che si sviluppi di pari passo con quello musicale, in cui il concetto di “errore” diventa una possibilità creativa sia in musica, sia visivamente.

Ci piace confrontarci con nuove sfide, come è stato il creare questo tipo di contenuto, in cui è l’esperienza dell’ascoltatore al centro di tutto e, prima dell’uscita di “Lorem Ipsum”, ci sembrava un modo interessante per presentare il nostro primo disco. Avere la possibilità di presentare l’anteprima su DLSO rappresenta l’opportunità di connetterci con un pubblico che si nutre dei nostri stessi interessi e che, quindi, può capire a pieno l’esperienza che sta per compiere.”

Immergiti qui e ascolta in anteprima Lorem Ipsum: