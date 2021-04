Ci sono due brani nuovi di Flying Lotus con Thundercat e Niki Randa

Flying Lotus ha curato la soundtrack originale di Yasuke, nuovo anime Netflix che uscirà il 29 aprile e avrà come protagonista il primo samurai afrodiscendente.

Nelle ultime ore sono state pubblicate le prime due tracce che fanno parte della colonna sonora: Black Gold e Between Memories, la prima feat. Thundercat sarà la opening track e la seconda, con la collaborazione di Niki Randa, la ascolteremo sui titoli di coda della serie tv.

Oltre a curare la soundtrack, Flying Lotus ha anche collaborato con il regista, ideatore e producer della serie tv LeSean Thomas in qualità di produttore esecutivo e consulente creativo.

“[LeSean] and I talked about being outsiders in anime,” ha dichiarato FlyLo “I was like, ‘Why aren’t more Black kids trying to do this? Why is it so out of the ordinary?’ He was saying that it”s because they don’t have examples.”

Ascolta Black Gold feat. Thundercat e Between Memories feat. Niki Randa qui sotto: