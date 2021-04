Con un brano epico Little Simz annuncia l’uscita del nuovo album

Qualche giorno fa abbiamo iniziato a raccogliere un po’ di informazioni sul nuovo album di Little Simz: nell’ultima settimana, infatti, la rapper ha rilasciato un’intervista a The Observer, facendo trapelare qualche anticipazione sul suo nuovo progetto, mentre sui social ha teaserato un po’ di materiale inedito.

Oggi finalmente possiamo ascoltare il primo singolo dal suo prossimo album: Introvert è la opening track di Sometimes I Might Be Introvert, disco che farà seguito a GREY Area del 2019 e uscirà il 3 settembre via Age 101.

La traccia è a dir poco epica ed è accompagnata da un video non meno epico diretto da Salomon Ligthelm e girato nel Museo di storia naturale di Londra:

Abbiamo anche la tracklist del disco in cui gli unici feat. sono quelli con Cleo Sol e Obongjayar:

01. ‘Introvert’

02. ‘Woman’ ft. Cleo Sol

03. ‘Two Worlds Apart’

04. ‘I Love You, I Hate You’

05. ‘Little Q Pt 1’ (Interlude)

06. ‘Little Q Pt 2’

07. ‘Gems’ (Interlude)

08. ‘Speed’

09. ‘Standing Ovation’

10. ‘I See You’

11. ‘The Rapper That Came To Tea’ (Interlude)

12. ‘Rollin Stone’

13. ‘Protect My Energy’

14. ‘Never Make Promises’ (Interlude)

15. ‘Point And Kill’ ft. Obongjayar

16. ‘Fear No Man’

17. ‘The Garden’ (Interlude)

18. ‘How Did You Get Here’

19. ‘Miss Understood’