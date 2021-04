La performance di H.E.R. agli Oscar 2021 per cominciare bene la settimana

Con Fight For You, H.E.R. ha vinto agli Oscar 2021 per la miglior canzone originale.

La traccia, contenuta nella colonna sonora del film Judas And The Black Messiah, è stata cantata dall’artista in un segmento pre-registrato mandato in onda prima dell’inizio della cerimonia dove H.E.R. si è esibita in una performance sbrilluccicante prima alla batteria e poi al centro del palco.

Al momento della premiazione l’artista ha commentato così la vittoria: “Knowledge is power, music is power and as long as I’m standing, I’m going to fight for us.”

Ci sembrava il modo migliore per iniziare questa settimana.