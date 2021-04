Happier Than Ever è il nuovo album di Billie Eilish e arriva tra poco

Billie Eilish ha dato l’annuncio ufficiale: Happier Than Ever è il titolo del suo secondo album che uscirà il 30 luglio.

La notizia arriva a poche ore da un teaser pubblicato su Instagram ed è accompagnata da un altro annuncio graditissimo: giovedì mattina uscirà anche un nuovo singolo tratto dall’album ma di cui non sappiamo ancora il titolo.

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram Eilish si dice abbastanza emozionata e nervosa per la release:

Happier Than Ever arriva dopo il fortunatissimo esordio When We Fall Asleep, Where Do We Go? uscito nel 2019 e dopo alcuni singoli, tra cui la collabo con ROSALÍA.