Anatomia degli ISIDE: dissezione di un album di cristallo

Un cristallo ha tante facce e in ognuna puoi guardarci dentro, attraverso.

Si dice che è cristallina una cosa limpida, chiara, trasparente e pura.

Come un cristallo è il primo album degli ISIDE: preziosissimo perché puro, che quando lo ascolti ha tante, tantissime facce, ma le puoi attraversare una ad una. Ma la cosa più bella in assoluto di quest’album è quando ti accorgi che ogni dettaglio brilla di una sua luce, ti ipnotizza ma poi ti aiuta a cogliere l’essenza di tutto.

Gli ISIDE sono arrivati ad ANATOMIA CRISTALLO dopo giornate passate in studio a sfaccettare e dissezionare quelle gemme preziose che poi sono diventate le tracce dell’album: irregolari e tutte diverse ma che insieme si tengono perfettamente.

Come le facce di un cristallo, come le parti di un corpo.

“Ultimamente l’algoritmo di Instagram e Tik Tok ci sta propinando un sacco di video sulla chirurgia: dettagli di guanti in lattice che impugnano bisturi che sventrano corpi, estraggono parti e altro.

Non che servisse questo per capirlo, ma ci siamo resi conto per l’ennesima volta di quanto il nostro corpo sia delicato e facile da distruggere, una semplice lama può tagliare ogni nostro tessuto: siamo incredibilmente vulnerabili.

L’anatomia è la scienza della scomposizione dell’individuo, è l’analisi più sottile e minuziosa.

Studiamo le parti che ci compongono, per poi capire meglio gli altri, in questo modo possiamo comprenderne il valore più profondo. Proviamo a farlo con ANATOMIA CRISTALLO, per capire insieme, in questo momento cosa ci ha portato a farlo in modo scientifico”.

Nelle prossime pagine gli ISIDE giocheranno a fare i chirurghi dissezionando minuziosamente il loro album d’esordio attraverso 6 concetti chiave.