10 colonne sonore per conoscere la Banda Maje

Lo scorso venerdì è uscito Ufo Bar, il primo LP ufficiale della Banda Maje, collettivo salernitano che esce per Four Flies Records.

L’etichetta è specializzata nel recupero di colonne sonore e del prezioso materiale relativo alle musiche prodotte per il cinema tra gli anni ’70 e ’80, ma ha da poco deciso di pubblicare anche progetti inediti.

Quello della Banda Maje è un progetto che ha infatti un grande debito nei confronti del mondo delle colonne sonore italiane anni ’70, ma non solo: nelle otto tracce di Ufo Bar si sente l’influenza delle composizioni per il cinema dei Maestri grandi come Morricone, Piovani e Trovajoli ma si omaggia anche il neapolitan sound, e tutto infine si intreccia nel racconto indigeno, legato al vissuto quotidiano della loro città, che si trasforma in un funk battente e brulicante.

Lo ascolti qui e nelle prossime pagine conosci meglio la Banda in un viaggio bellissimo a tema colonne sonore.