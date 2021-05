A$AP Rocky sta lavorando al nuovo album con Rihanna e Morrissey

Cover boy del nuovo numero di GQ, A$AP Rocky ha svelato al magazine un po’ di dettagli sul suo prossimo album.

Anzitutto ha dichiarato di essere a buon punto con il disco: “All smiles”, questo il probabile titolo del progetto, è pronto al 90% e lui lo descrive come una “ghetto love tale” e, in generale, un lavoro molto più maturo del precedente.

“It’s all about the evolution. If I’m still doing the same sh*t with the same sounds and the same bars and the same visuals from years ago, what’s the point? You got that catalog. You can go revisit that.”

Ma c’è di più. Pare che in questo disco ci siano sia Rihanna (con la quale ha confermato di avere una relazione) che Morrissey, il quale avrebbe lavorato alla scrittura e alla produzione e inserito anche dei contributi vocali nelle nuove tracce di A$AP.

