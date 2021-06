Gli album che escono a giugno

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno a giugno.

4 GIUGNO

cmqmartina – DISCO2

Fousheé – Time Machine

Frah Quintale – Banzai (Lato Arancio)

Greentea Peng – MAN MADE

Japanese Breakfast – Jubilee

Kali Uchis – sin miedo acoustic EP

Mndsgn – Rare Pleasure

New Candys – Vyvyd

Pleading Fern – Cicatrice Fantasma Perfidia

Poté – A Tenuous Tale of Her

Riva – Ho fatto un po’ di cose

Rostam – Changephobia

Wallice – Wallice EP

Wolf Alice – Blue Weekend

11 GIUGNO

Deepho – Chiaro

Gus Dapperton – Orca Deluxe Version

KennyHoopla – Survivors Guilt: The Mixtape

MACE – OBE Instrumental

Mahmood – GHETTOLIMPO

Migos – Culture III

18 GIUGNO

Ambar Lucid – Get Lost In The Music EP

BERWYN – TAPE 2 / FOMALHAUT

Cola Boyy – Prosthetic Boombox

Kings of Convenience – Peace or Love

Mecna – Mentre nessuno guarda (Deluxe edition)

Mykki Blanco – Broken Hearts & Beauty Sleep

Rejjie Snow – Relax

25 GIUGNO

Cautious Clay – Deadpan Love

Faye Webster – I Know I’m Funny haha

Hiatus Kaiyote – Mood Valiant

John Carroll Kirby – Septet

Lucy Dacus – Home Video