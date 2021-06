Little Simz pubblica un nuovo brano e noi non vediamo l’ora di vederla live in Italia

Dopo Introvert e Woman, Little Simz ci dà un altro assaggio prezioso da quello che sarà il suo prossimo album, Sometimes I Might Be Introvert, la cui uscita è prevista per il 3 settembre di quest’anno.

Il nuovo singolo appena pubblicato si intitola Rollin Stone, dove sulla produzione velatamente grime di Jakob e Inflo ritorna il rappato muscoloso e incisivo di Little Simz, signature dell’artista dai tempi dell’acclamato GREY Area.

Lo ascoltiamo qui, curiosi di sapere come suonerà il resto dell’album.

La rapper ha annunciato anche il tour europeo, che partirà il 13 gennaio da Oslo per arrivare in Italia per un’unica data, il 25 gennaio al Fabrique di Milano.