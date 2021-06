Tyler, the Creator è finalmente tornato con un nuovo brano, LUMBERJACK

Nell’ultima settimana Tyler, the Creator ci ha fatto annusare che qualcosa stava per accadere.

Il suo ritorno ufficiale è stato anticipato da una serie di indizi come cartelloni pubblicitari con un numero telefonico e l’invito CALL ME IF YOU GET LOST, e un video teaser dal titolo Side Street in cui limona una tipa su una macchina rosa.

Finalmente ieri ha deciso di dirci cosa stava succedendo pubblicando il nuovo singolo LUMBERJACK, accompagnato da un video che guardi qui sotto:

A questo punto siamo autorizzati ad aspettarci l’album.