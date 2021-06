Dopo aver pubblicato il singolo LUMBERJACK, anticipato da diversi misteriosi teaser, Tyler, the Creator ha annunciato il nuovo album.

Call Me If You Get Lost uscirà via Columbia Records il 25 giugno, come ha rivelato lo stesso Tyler ieri sera in un post su Instagram dove risulta sorprendentemente geotaggato sull’isola di Capri.

Sui social, oltre alla data d’uscita e al titolo, ci viene svelato anche l’artwork del disco, mentre sul sito callmeifyougetlost.com possiamo già spulciare il nuovo merch fatto di cassettine, CD e poster.

Non ci resta che aspettare il prossimo venerdì, quando finalmente potremo ascoltare il follow-up di IGOR.

Nel frattempo URLIAMO PARECCHIO.