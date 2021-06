Guarda WUSYANAME, nuovo video di Tyler, the Creator

Venerdì arriverà Call Me If You Get Lost, il nuovo album di Tyler, the Creator e, dopo aver ascoltato Lumberjack la scorsa settimana, abbiamo un’altra anticipazione che si intitola WUSYANAME.

Si tratta di un visual che ieri sera Tyler ha condiviso via Instagram e che, come il primo che ha pubblicato, è diretto da lui stesso sotto il moniker di Wolf Haley. Il tutto inizia con un monologo dove Tyler spiega che sta viaggiando in cerca di uno speciale pan brioche e poi inizia a rappare così:

“Let’s get some bread, fry the egg yolk and drown it in syrup / You pick a spot, I pick a tail number and we can be tourists / Let’s go to Cannes and watch a couple indie movies that you never heard of.”

Fatte queste premesse, nel video di due minuti vediamo Tyler arrivare in un bellissimo giardino fiorito e incontrare la stessa ragazza del teaser di Side Street. Mentre ci godiamo i suoi tentativi di corteggiamento, ascoltiamo in sottofondo questo morbido brano R&B.