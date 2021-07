Ora puoi guardare per intero il leggendario show di Tyler, the Creator a Brooklyn

La settimana di Tyler, the Creator inizia con il debutto in cima alla classifica di Billboard 200 per l’album CALL ME IF YOU GET LOST, pubblicato a fine giugno.

Ci era già stato nel 2019 con Igor ed era inevitabile che ci arrivasse anche con questo secondo lavoro.

Intanto nei giorni scorsi, dopo aver cantato per la prima volta Lumberjack in una tempesta di vento ai BET Awards, Tyler, the Creator ha fatto un secret show di presentazione del disco alla Music Hall of Williamsburg di Brooklyn: un evento intimo, per un’audience di 500 persone, che è stato trasmesso anche in livestream per Amazon Music su Twitch.

Lo show di Sir Baudelaire è stato leggendario: lì da solo su un palco piccolo Tyler ha infiammato il pubblico con i nuovi brani e raccontato le storie dietro tracce come Corso o Lumberjack, quest’ultima venuta fuori dopo aver comprato una Rolls Royce come premio per aver vinto il Grammy e averla guidata fino allo Utah.

Ora possiamo assaporare la magia di quella notte a Brooklyn, guardando lo show per intero su YouTube.

Qui trovi la guida ai sample anni ’70 in CMIYGL