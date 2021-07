Billboard ha pubblicato la classifica degli artisti più pagati del 2020

Anche per il 2020 Billboard ci fa sapere quali sono i musicisti che hanno guadagnato di più, nel corso di un anno peraltro difficilissimo.

Nella classifica dei Money Makers al primo posto c’è Taylor Swift con $23.8 milioni (in netto calo dai 99,6 registrati nel 2018), seguita da Post Malone con $23.2 milioni e in terza posizione da Céline Dion con $17.5 milioni.

Precisa Billboard che nell’anno della pandemia in cui sono venuti meno i concerti, le entrate complessive dei musicisti sono calate di dieci volte rispetto all’anno precedente e hanno riguardato soprattutto gli streaming e le vendite (nel caso di Swift, ad esempio, il primo posto in classifica è dovuto al successo degli ultimi album folklore ed evermore, entrambi usciti nel 2020).

I generi più rappresentati sono l’hip-hop e l’R&B che, rispetto al 2019 dove contavano solo 3 artisti, nel 2020 ne registrano 12 di cui 4 in top ten (Post Malone, Drake, YoungBoy Never Broke Again e Lil Baby).

Dai un’occhiata alla classifica completa su Billboard.