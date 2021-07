James Blake ha annunciato il nuovo album Friends That Break Your Heart

Friends That Break Your Heart è il titolo del prossimo album di James Blake che uscirà via Republic il 10 settembre.

L’ultima coda dell’estate avrà per colonna sonora 12 nuove tracce di Blake tra cui Say What You Will, singolo pubblicato ieri insieme a un video in cui compare anche FINNEAS.

Friends That Break Your Heart fa seguito a Before e Covers, entrambi usciti nel 2020, e in tracklist ospita SZA, J.I.D., SwaVay e Monica Martin.

View this post on Instagram A post shared by James Blake (@jamesblake)

Tracklist:

01 Famous Last Words

02 Life Is Not The Same

03 Coming Back [ft. SZA]

04 Funeral

05 Frozen [ft. J.I.D and SwaVay]

06 I’m So Blessed You’re Mine

07 Foot Forward

08 Show Me [ft. Monica Martin]

09 Say What You Will

10 Lost Angel Nights

11 Friends That Break Your Heart

12 If I’m Insecure