Ascolta gli Unknown Mortal Orchestra che remixano Too Good di Arlo Parks

Arlo Parks ha pubblicato il remix che gli Unknown Mortal Orchestra hanno fatto di Too Good, brano contenuto nell’album di debutto Collapsed In Sunbeams.

La nuova versione offerta dagli UMO aggiunge un altro strato di morbidezza alla traccia di Parks, la quale ha commentato così il remix:

“I’ve been moved by Unknown Mortal Orchestra’s sonic palette and gorgeous approach to simplicity for years now. It’s an honor to have them remix ‘Too Good’ and bring such a sweet sense of intimacy to the song.”

Ascolta il remix qui sotto: