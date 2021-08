Un’altra performance assurda di Tyler, the Creator

Un’ora e trenta minuti di puro godimento.

Tyler, the Creator si è esibito al Lollapalooza qualche giorno fa, suonando per intero l’ultimo album CALL ME IF YOU GET LOST insieme ad alcune altre tracce da IGOR e Flower Boy.

Il set è ipnotico e travolgente: Tyler apre con Sir Baudelaire e Corso, attraversando la tracklist di CMIYGL e oscillando su una barca di scena, ma poi delizia i fan con brani come See You Again e 911 e infine, cambio d’abito e si chiude con EARFQUAKE, NEW MAGIC WAND ed altre perle tratte da IGOR.

Non serve dire altro: tutto quello che ti serve per volare oggi è qui sotto: