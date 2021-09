Kendrick Lamar ha depositato un bel po’ di canzoni inedite

Sembra che Kendrick Lamar sia pronto a droppare nuova musica a breve.

Il fatto che abbia depositato 32 brani inediti su ASCAP non fa che confermare quanto ha recentemente scritto sul sito oklama.com in quel bellissimo giorno di agosto in cui ci ha informati che il suo ultimo album per TDE sta quasi per arrivare.

La notizia del deposito è confermata da screenshot che riportano i titoli delle tracce registrate da Lamar in ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) dove leggiamo, tra i brani depositati, “Before The Hangman’s Noose,” “Comfortable,” “Director,” “Fighter Thief In The Night,” “Fade To Black,” “Erika Kane,” “End Of The Line,” “Of Paupers And Poets,” “Believe,” “Driving Down The Darkness,” “End Of The Line,” e “Fell For You.”

ASCAP / BMI são serviços de direitos autorais de música para garantir que você tenha os direitos sobre sua própria música.

Várias músicas aprecem hoje registradas de Kendrick Lamar e sua gravadora TDE.

Será que o álbum sairá este ano? 🔥👀#kendricklamar #TDE pic.twitter.com/DNqHFPiP0b — RapNews Brasil (@RapNewsBra) September 4, 2021

Non ci resta che aspettare tenendo le dita ben incrociate.