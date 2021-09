La nuova traccia di James Blake è semplicemente perfetta

Friends That Break Your Heart, il nuovo album di James Blake, sarebbe dovuto uscire lo scorso venerdì e invece la release è slittata all’8 ottobre.

Poco male se a consolarci è un brano come Famous Last Words, terzo singolo estratto dal disco dopo Say What You Will e Life Is Not The Same.

La traccia è semplicemente perfetta con i synth che al solito fanno da tappeto alle confessioni profonde di Blake e una parte orchestrale incastonata come una pietra preziosa sul finire della traccia, mentre il testo ripete “You’re the last of my old things, the cast from my broken limbs“.

A singhiozzi si piange qui sotto: