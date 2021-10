James Blake e slowthai tornano a collaborare dopo quella volta in Feel Away, singolo di slowthai uscito lo scorso anno, dove c’erano anche i Mount Kimbie.

Questa volta è Blake ad ingaggiare slowthai in una nuova versione di Funeral, brano contenuto nel disco uscito venerdì, Friends That Break Your Heart.

La traccia, arricchita del nuovo verso di slowthai, è uscita con un video in bianco e nero ed è stata suonata per la prima volta ieri sera al Tonight Show di Jimmy Fallon.