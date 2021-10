5 motivi per cui il nuovo album di Kendrick Lamar potrebbe uscire domani

Il nuovo album di Kendrick Lamar è dietro l’angolo e ad ogni mossa sentiamo di essere sempre più vicini al giorno in cui, finalmente, ascolteremo il seguito di DAMN.

Qualcosa ci dice che quel giorno potrebbe essere proprio domani e uno dei motivi per cui abbiamo ragione a pensarlo è che nelle ultime ore Lamar ha aggiornato la sua immagine profilo di Spotify.

Ma non solo. Questa è una lista di cose che ci portano a incrociare le dita fino al venerdì più infuocato dell’anno:

1. Alcuni nuovi snippet circolano online da diverse ore

Dopo che Kendrick Lamar ha aggiornato l’immagine profilo di Spotify, sono iniziate a circolare tracce inedite sul web. In particolare sono 6 gli snippet dei brani leakati e uno di questi si intitolerebbe Therapy Session.

Kendrick is dropping the album of the year the fuck is that fire snippet !! Fuck it he dropping a classic again pic.twitter.com/bHTplOYEzK — Walid Alouani (@WalidAlouani6) October 21, 2021

2. L’anniversario di good kid m.A.A.d city

Domani sono 9 anni di good kid m.A.A.d city e K-Dot potrebbe decidere di celebrare quest’importante anniversario droppando il nuovo album proprio il 22 ottobre.

3. Tra poche settimane c’è il Day N Vegas

Il festival hip hop di Las Vegas inizia il 12 novembre e ha come headliner proprio Kendrick Lamar che porterà sul palco brani da Section.80 a DAMN (e anche qualche brano nuovo?).

4. La storia dei 32 brani depositati in ASCAP

Un mese fa è emersa la notizia di un corposo deposito brani in ASCAP, tra i quali “Before The Hangman’s Noose,” “Comfortable,” “Director,” “Fighter Thief In The Night,” “Fade To Black,” “Erika Kane,” “End Of The Line,” “Of Paupers And Poets,” “Believe,” “Driving Down The Darkness,” “End Of The Line,” e “Fell For You.”

5. QUELL’AGGIORNAMENTO SU SPOTIFY

