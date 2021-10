A Man Named Scott, il nuovo documentario su Kid Cudi

Sta per arrivare su Prime video un documentario che racconta la storia di Kid Cudi.

Il trailer di A Man Named Scott, film diretto da Robert Alexander, è stato svelato ieri via Twitter, annunciandoci anche la data d’atterraggio in piattaforma, prevista per il 5 novembre.

This is my story. A Man Named Scott premieres on @primevideo November 5. #KidCudiDoc 🥰💖 pic.twitter.com/PkzS2Cf08g — The Chosen One : I 💖 YOU FRESHIE 4EVER (@KidCudi) October 26, 2021

La clip mostra estratti di studio session, live e interviste esplorando, secondo la dichiarazione del regista, la storia di Cudi “over a decade of creative choices, struggles and breakthroughs, making music that continues to move and empower his millions of fans around the world“.