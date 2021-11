Un modo per svoltare l’inizio di questa settimana?

Fermarsi un attimo e guardare il debutto di Tyler, the Creator agli American Music Awards 2021 di Los Angeles. Per l’occasione, Tyler si è esibito con MASSA, una traccia da Call Me If You Get Lost, ed ha trasformato il palco in un set completamente innevato. Alla fine della performance, poi, è andato via in scooter.

Guarda tutto qui sotto: