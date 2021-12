5 brani per conoscere gli Ufo Blu

L’EP di debutto degli Ufo Blu è fuori dallo scorso venerdì.

Si intitola Okok, se solo fosse notte e, per la band bergamasca, arriva dopo i singoli di debutto Salvia, Buffy e Gemelli, trittico fondamentale per entrare in contatto con il loro R&B liquido e dilatato, illuminato dalle produzioni di Giorgio Pesenti e Daniele Capoferri degli ISIDE.

Ora che gli ultimi due brani sono andati a completare il primo capitolo della band, ci è sembrato il momento giusto per incontrarli e scoprire di più sulle loro influenze musicali attraverso i 5 brani che li hanno formati.

1. Puma Blue – Soft Porn

Con Puma Blue è stato amore a prima vista. I suoi suoni e la sua delicatezza sono il giusto compromesso tra jazz e modernità, sfumature che anche noi ricerchiamo. Prima di dormire o quando ci si sente soli è sempre stato uno dei nostri riferimenti fondamentali.

2. Lucio Dalla – Stella di mare

Scegliere una sola canzone di Lucio Dalla è complicato, è la nostra pagina preferita della storia della musica italiana. Le sue composizioni ma soprattutto i suoi testi sono quello che cerchiamo per avere un po’ di pelle d’oca. Auguriamo a tutti quanti di pensare ad una persona nel momento in cui si ascolta Stella di mare.

3. The Doors – People Are Strange

I Doors sono il motivo per cui abbiamo iniziato a fare musica. Nell’adolescenza quando ci si è sentiti fuori luogo, people are strange è stato per noi un inno senza tempo. Esiste anche una cover italiana di UFO BLU che forse un giorno faremo ascoltare.

4. The 1975 – Yeah I Know

L’estetica di gruppo dei 1975 è di nostra ispirazione. I suoni e il beat persistente di questo brano sono per noi simbolo di sperimentazione e libertà. Ai 1975 non importa che qualcosa sia pop perché lo inventano loro.

5. Dominic Fike – Cancel Me

Rivoluzionario ed eclettico, Dominic Fike riesce a far convivere nei suoi brani il pop, l’hip pop e le chitarre svecchiate del rock. Cancel Me è aggressiva e menefreghista, da ascoltare quando non si vuole avere a che fare con nessuno.