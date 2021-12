I 5 migliori samples del 2021

Al tramonto di questo fervido 2021, ci piace ricordare ancora una volta che il sampling è una scienza esatta.

Che tu sia un fissato nerd, un reboante producer o semplicemente un timido ascoltatore, ti interesserà sapere che da tre anni a questa parte, la piattaforma di clearing Tracklib stila il bollettino dello stato di salute del sampling nel mondo.

Secondo il report di Tracklib, le cifre di quest’anno sono da capogiro: sembra che più del 14% dei brani della Billboard Hot 100 (classifica comprensiva dei brani più caldi dell’anno in tutti i generi musicali) contenga brani campionati da tracce preesistenti. Uno dei numeri più sorprendenti riporta un 8% di campioni tratti da tracce rock, il che risulta rilevante se si considera che fino agli anni precedenti la percentuale si aggirava attorno allo zero. Inoltre, forse contrariamente alle aspettative di alcuni jazzofili, l’Hip Hop Old School si registra come il genere più campionato, seguito a ruota da R&B e Soul/Funk anni ’70.

Il primato di notizia più curiosa se lo aggiudica il sample più “vecchio” del 2021, che sarebbe una serie di stralci di un discorso di Martin Luther King campionati negli interludi di Justice, ultimo album di Justin Bieber.

L’utilizzo di questi samples ha sollevato diverse polemiche, in quanto considerato totalmente decontestualizzato dalle lotte per cui è nato. Del resto, un sample che dice “se non hai mai trovato qualcosa di così prezioso per cui arriveresti a morire, allora non puoi dire di aver vissuto”, seguito da una canzone dedicata al racconto di come l’ex bambino prodigio sia riuscito a conquistare la moglie Hailey, non lascia spazio a molti dubbi sull’etica della questione. Come se non bastasse, Bieber sembrerebbe aver “campionato” qualcosa anche sulla copertina del disco, visto che è stato citato dai Justice che lo accusano di aver usato impropriamente il loro logo.

Il sample più recente, invece, sarebbe quello contenuto in By Any Means di Jorja Smith, in cui il producer Ezrah campiona STILL CHOSE YOU di The Kid LAROI.

Tutti questi dati parecchio interessanti non solo ci fanno riflettere sull’evoluzione positiva dell’approccio dell’industria musicale nei confronti dell’ambivalente pratica del sampling, ma ci fanno venire una voglia matta di ripassare tutti i campionamenti che abbiamo amato di più durante l’anno che sta per chiudersi.

Allora sfoglia per scoprire quali sono i nostri 5 samples preferiti tratti dagli album hip hop che hanno campionato più selvaggiamente durante questo 2021.