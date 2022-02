Nicola Guida, Piero Piccioni e Mndsgn travolti da un insolito destino

Un leggendario compositore italiano di colonne sonore anni settanta; un famoso producer losangelino; un giovane jazzista, londinese d’adozione ma italiano di nascita e formazione. Non sono i personaggi di una barzelletta surreale, ma le tre figure che si sono casualmente intrecciate nel dare vita ad una storia il cui comune denominatore è la musica: il jazz, l’hip-hop, il beatmaking e il sampling; gli Stati Uniti, l’Italia e l’Inghilterra.

I tre personaggi in questione sono Piero Piccioni, Mndsgn e Nicola Guida.

Nicola è un pianista e compositore di formazione jazz classe ‘88. Dopo una carriera abbastanza fulminea all’interno dei nostri confini nazionali è approdato nel centro del jazz europeo contemporaneo: Londra – poco prima dell’inizio della pandemia. Qui ha continuato ad emergere in modo costante, arrivando ad inserirsi a pieno titolo nelle strette maglie della scena jazz londinese, collaborando a ciclo continuo con alcuni dei suoi interpreti principali. Nel 2021 ha quindi pubblicato un album molto convincente, “Speleology”, sostenuto dai principali media di settore e non solo. Un album di jazz contemporaneo dalle atmosfere quasi cinematografiche, un’esperienza sinestetica che esplora con classe e cognizione di causa la parentela del genere con l’hip-hop ed i suoi cugini.

Stacco di camera e avanti veloce. Siamo ai Forum Studios di Roma, è una fredda nottata di Dicembre del 2021. I Forum Studios sono gli studi di registrazione fondati nel 1970 da Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov e, appunto, Piero Piccioni. Un luogo di culto dagli spazi enormi, all’interno del quale sono transitate star della musica nazionale e internazionale e sono stati incisi brani che definire iconici non rende l’idea. Questa sera Nicola Guida suona sul palco dello Studio A, all’interno delle settimane di celebrazioni previste per il centenario della nascita di Piero Piccioni. Perché, come ci è finito?

“Tutto è partito da un’intervista di Mndsgn. Anni fa, al Biko di Milano, gli fecero una di quelle domande surreali: se avessi la possibilità di entrare in studio con una leggenda del passato chi sceglieresti? Citava alcuni nomi, come J Dilla, e concluse poi con quello di Piero Piccioni. Specificò come nell’hip-hop lo hanno campionati in tantissimi, e di come fosse già in avanti rispetto ai suoi tempi. Io all’epoca Piccioni non lo conoscevo e sono cascato dalla sedia sentendo questa cosa. Mi sono quindi completamente immerso nel suo catalogo, nell’esplorazione della sua musica.” Piccioni è stato un compositore per cinema che, come i colleghi con i quali ha fondato lo studio, ha modellato l’immaginario italiano del Novecento. Iniziò come musicista jazz. Si fece le ossa nei locali di una Roma appena liberata dal nazi-fascismo, trovandosi addirittura a New York prima degli anni cinquanta, nel pieno della rivoluzione be-bop – a jammare con Charlie Parker. L’impressione però è che da un punto di vista “intellettuale” la sua musica, almeno qui da noi, sia sempre stata considerata minore. Forse perché spesso si è associata a pellicole leggere, commedie (famoso è il lungo sodalizio con Alberto Sordi); o forse perché al contrario dei capolavori di Morricone, Trovajoli e Bacalov, la musica di Piccioni è intrisa fino al midollo di jazz. Le sue composizioni forse sacrificano parzialmente la melodia insistente e il lirismo diatonico, che sono sempre stati la via più breve ed efficace per raggiungere il cuore degli italiani. Pesca invece a piene mani dalle orchestrazioni jazz, dalla modalità, da riferimenti anche afro-caraibici che anticipano e contribuiscono a creare l’immaginario “exotica” che esploderà negli anni cinquanta e sessanta.

Una musica orchestrale, fatta di lampi ritmici tanto quanto di slanci lirici. Con una capacità di sintesi invidiabile: una grande pulizia e rigore nell’arrangiamento, l’abilità nel saper incastrare fra loro tanti momenti diversi, valorizzando ciascuno. Il tutto proiettando all’esterno uno sguardo complessivo che l’ascoltatore può magicamente percepire come caos ordinato, improvvisazione spontanea. Caratteristiche che si sposano perfettamente con l’arte del sampling, fatta di taglio e cuci, di risignificazione e spostamenti di prospettive. Di comunicazione fra mondi lontanissimi diacronicamente e diatopicamente, mondi che non si sarebbero mai incontrati non fosse grazie al genio e alla sensibilità dell’artista di turno. All’intuizione che quei pezzi diversissimi possono comporre qualcosa di maggiore della somma delle parti. La lista degli artisti che hanno usato samples “ufficiali” di Piccioni è lunghissima. Tra questi compaiono Knxwledge, Mndsgn, The Alchemist, Cypress Hill, BadBadNotGood, Isaiah Rashad, Westside Gunn, Action Bronson, Mura Masa, perfino Dj Khaled. Se dovessimo aggiungere poi tutti quelli non ufficialmente “registrati” non la finiremmo più. “Mi sono reso conto che ci sono dei passaggi, delle progressioni di accordi delle cadenze, super presenti nel contemporaneo jazz-hop. Ti dico che studiando la sua musica mi è capitato di analizzare degli accordi, e ad esempio sono gli stessi identici voicing che ci sono in diversi passaggi di “To Pimp A Butterfly” di Kendrick Lamar. Quindi ho iniziato a ragionare molto sulla cosa. L’hip-hop e il jazz-hop sono generi che di base nascono dalle macchine, dal sampling. Indirettamente, a quel processo creativo ha preso parte anche la musica di Piero Piccioni, con un meccanismo che circolarmente è finito poi per influenzare anche lo stile pianistico di Robert Glasper – e di conseguenza, da lui che è la matrice, quel modo lì di suonare contemporaneo. Tra i vari compositori dell’epoca, Piccioni era l’unico che spingeva forte sul jazz puro e attraverso le macchine dell’hip-hop Piccioni ha preso parte a questi processi. Ti dico che sono proprio gli stessi accordi, non è una questione romantica!”

Dallo scoprire questo vaso di Pandora a voler partecipare attivamente, il passo è stato ovviamente brevissimo. Nasce così il brano “Come Inside”, la cui architettura immaginaria si regge proprio su un sample di Piero Piccioni. “Per me è diventata una questione di ricerca personale. Mi sentivo emotivamente vicinissimo alla sua musica. Ho sentito delle tracce da “Il dio sotto la pelle” e c’è l’intro di “A Starless Night” che è super campionabile. L’ho estrapolato e messo in loop e con un trio di jazz ci abbiamo iniziato a suonare sopra, con poi l’aggiunta delle strofe di Karnival Kid. Un po’ come glasper con Dilla. Solo che nel mio caso abbiamo tolto un passaggio, abbiamo fatto allo stesso tempo i jazzisti e i producer, tutto in diretta. Le persone che mi seguivano discograficaficamente volevano fare le cose per bene, e il ragazzo che ha mixato il disco conosceva il figlio di piccioni, Jason. Lui quando l’ha sentito si è innamorato della mia musica.” Al punto tale che l’etichetta di Piero Piccioni, Camille 3000, è diventata co-produttrice dell’album. “Nel live di Natale, quando ha visto un artista americano che rappava su un brano di un jazzista italiano che si regge su un campione di un brano di suo padre, Jason si è realmente commosso. È un cerchio che si chiude. Durante il live ho usato diversi campioni estrapolati dai brani di Piccioni e non li ho propio toccati, modificati in nessun modo, sembra roba di Madlib.”

Quando ci si interroga su come allineare in modo convincente e non parodico la musica italiana ai modelli esteri, ecco questo è un modo decisamente valido, che fugge semplificazioni e banalizzazioni.

“Questa cosa a me fa sentire parte di quel discorso complesso e complessivo. Culturalmente mi sento parte della cultura hip-hop, del sampling. Quando ho scoperto tutti questi campioni mi sono sentito quasi male. La distanza culturale con un J Dilla mi è sembrata accorciarsi vertiginosamente. Quello spazio sonoro lì, che senti nei film di Sordi, quegli anni del boom economico italiano, sono in diretta comunicazione con il mondo hip-hop. Il nostro paese oggi sta messo male e la musica di quegli anni è come se fosse un’istantanea positiva ma super nostalgica. Un periodo in cui si sognava, cosa che banalmente oggi in Italia non si fa più. È un paradosso per un paese che nel dna quella roba ce l’ha, l’immaginazione; abbiamo perso la disciplina verso le cose belle, che poi è tutela della vita. La riscoperta di un Piccioni collegato così direttamente alla contemporaneità musicale per me è una defibrillazione emotiva importante su quella facoltà di sognare.”

Ma la realtà dei fatti esiste e bisogna farci i conti anche per quello che è “allargando il discorso, penso che in Italia abbiamo un problema a valorizzare. Rispetto alla scena contemporanea del jazz ad esempio si fa tanta fatica tanto a far emergere gli aspetti più nuovi, innovativi. Il punto è che uno come me arriva a Londra e con quel disco in pochissimo tempo viene selezionato tra i 100 dischi di Gilles Peterson per BBC e tra i 20 dischi di Jazz FM. Dentro al mio disco c’è la storia di cui abbiamo parlato. Attestare che un musicista londinese ma in realtà italiano palesa questa cosa qui, intrecci culturali inaspettati, è molto potente. Metti che tra cinque o dieci anni io firmo con un’etichetta più importante, quel discorso diventerà più potente, legittimerà in modo ancora più convincente la scena italiana, il perché anche in Italia si fanno queste cose.” Il mondo è ormai un intreccio impazzito di meridiani e paralleli, una matassa ingarbugliata che contiene di tutto. Le linee spesso si sovrappongono senza soluzione di continuità, si perde il filo del discorso singolare, a favore di un plurale che se può risultare eccitante e pieno di possibilità, a volte finisce per appiattire, per soffocare. Spesso la reazione a questo impulso globalizzante è scomposta, violenta, radicale. Sembra che non si possa concepire il far parte di un tutto senza che il proprio io sovrasti quello degli altri, che ci si confronti senza lo stimolo a prevaricare. Invece di sciogliere i nodi con delicatezza ed attenzione si finisce per provare a strappare il proprio dal resto con violenza, metterlo sopra agli altri. “La prospettiva culturale oggi è la fluidità, l’anti-identità. Ma per i caraibici e africani di oggi a Londra invece la rivendicazione identitaria è fondamentale. Questo proprio perché il dialogo generazionale è positivo, ci si sente parte di un tutto all’interno di una comunità conservando comunque la propria identità. Noi invece siamo in conflitto, al massimo abbiamo rigurgiti nazionalistici, ma sono rigurgiti appunto, non c’è fluidità. Il jazz è un discorso aperto è una cosa polifonica. La disponibilità alla frammentazione, a mollare la tua identità dentro un tutto che tiene tutti insieme è fondamentale. Devi avere la capacità di perderti, anche di non riconoscerti, per poi ritrovarti.”

Sotto presentiamo in anteprima il live tenuto da Nicola Guida ai Forum Studios di Roma. Con Eddy Cicchetti al contrabbasso, Dario Panza alla batteria e Karnival Kid alla voce.

Tutti i brani si basano su campioni di Piero Piccioni.