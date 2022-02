Kendrick Lamar torna in Italia

Vivo Concerti ha finalmente annunciato il ritorno in Italia di Kendrick Lamar.

C’era stato uno spoilerino nel weekend ma ora abbiamo una data certa: Lamar sarà al Milano Summer Festival il 23 giugno 2022, dopo ben 8 anni dalla sua prima esibizione in Italia.

Lo show si preannuncia esclusivo e super atteso perché in quell’occasione molto probabilmente Kendrick Lamar suonerà anche brani nuovi dal suo prossimo album.

Le prevendite della data annunciata oggi sono disponibili martedì 15 febbraio per 24 ore in esclusiva presale Vivo Club. I biglietti, invece, sono in vendita online a partire da mercoledì 16 febbraio alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 21 febbraio.