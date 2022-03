Tutti i brani di Euphoria 2

Se in giro non si fa che parlare di Euphoria è per diverse ragioni.

La serie HBO di Sam Levinson che ora conta due stagioni sa parlare a target e generazioni diverse: non è una narrazione esclusiva di un pubblico teen ma sa farsi amare anche da un’audience più adulta, vuoi per l’estrema bravura degli attori, per la regia, per l’autenticità e la crudezza dei temi trattati, per l’estetica suggestiva data dall’uso della pellicola e per le scelte musicali che, scena dopo scena, aggiungono un colore unico al racconto, creando momenti iconici e indimenticabili.

Anche in questa seconda stagione, il lavoro sulla soundtrack è opera di Labrinth e dello stesso Levinson che hanno ricercato e incastonato brani, originali e non, all’interno della narrazione in un mix di nostalgia anni ’80/’90 e sonorità più contemporanee. I personaggi di Euphoria ascoltano tutto: pop, rap, trap, jazz, soul, 90s rnb, new wave, musica classica, library music, classic rock. Una moltitudine di generi che rispecchiano umori e mood diversi e vanno a comporre una soundtrack emozionante, protagonista anch’essa del racconto.

Nelle prossime pagine abbiamo raccolto tutti i brani della seconda stagione di Euphoria.