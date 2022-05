I 5 mixtape di esordio di Kendrick Lamar che forse non hai mai sentito

A conti fatti, solo tre giorni ci separano dall’arrivo del quinto capolavoro firmato da Kendrick Lamar.

Tre giorni durante i quali avremo modo di pensare e ripensare al videoclip di The Heart Part 5, che già ha fatto saltare tutti dalle poltrone, ma le cui dinamiche rimangono ancora avvolte in un alone misto di adorazione e incomprensione.

Tre giorni durante i quali avremo modo di sognare il concerto del 23 giugno a Milano, durante il quale ci saremmo aspettati di tutto tranne che di poter sentire un nuovo disco, che entro quella data di certo sapremo già a memoria.

Ma soprattutto, avremo modo di riflettere su un fatto: quanto effettivamente sappiamo di Kendrick Lamar per pronosticare qualcosa di attendibile sul nascituro Mr. Morale & The Big Steppers?

“Io lo seguo dai tempi di Section.80” dirà qualcuno, ed effettivamente sul primo album ufficiale del Re del Rap nuova scuola non si sgarra. Ma basta curiosare su qualsiasi streaming platform per assaporare il primo vero mixtape ufficiale di K-Dot, che portava il titolo Overly Dedicated, e vedeva una copertina da far rabbrividire qualunque designer e una tracklist ricca di gemme tra cui The Heart Part 2. Quest’ultima era la continuazione di un freestyle mai uscito ufficialmente che sarebbe diventato The Heart Part 1, accompagnato da un videoclip low budget che guardato con il senno di poi risulta incredibilmente commovente.

Quanto indietro possiamo guardare alla carriera di Kendrick? La risposta è: così tanto che per molti di noi sarà possibile ascoltare pezzi mai sentiti di K-Dot da qui al fatidico 13 maggio. Pensi di essere invincibile in fatto di discografia di Kendrick? Scoprilo sfogliando i 5 mixtape unreleased di esordio di Kendrick che, con qualche probabilità, non hai ancora ascoltato.