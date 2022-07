Gli album che escono a luglio

Una lista più o meno comprensiva degli album che sono usciti o usciranno a luglio.*

1 LUGLIO

Abbie Ozard – Water Based Lullabies

Bobby Wanna – CATRAME

Boisié – Ricordi (pt.I)

CRIMEAPPLE, DJ Skizz – Breakfast In Hradec

Carlos Truly – Not Mine

Gioacchino Turù, Vanessa V. – Marco Overcraft

Mattia Faes – Via Vela

Moor Mother – Jazz Codes

Naima Bock – Giant Palm

Neighbor Lady – For The Birds

Paolo Nutini – Last Night In The Bittersweet

Planet Asia – Medallions Monarchy

Richie Quake – I Want Some!

Tomita Lab. – 7+

Yasmina – Amour Toujours

8 LUGLIO

Brent Faiyaz – WASTELAND

Burna Boy – Love, Damini

Caterina Barbieri – Spirit Exit

James Righton – Jim, I’m Still Here

VOLUME ZERO (STOLEN GOODS RECORDS)

Wet – Pink Room

15 LUGLIO

Arp – New Pleasures

beabadoobee – Beatopia

black midi – Hellfire

Lizzo – SPECIAL

Steve Lacy – Gemini Rights

Superorganism – World Wide Pop

The A’s – Fruit

22 LUGLIO

Ben Harper – BLOODLINE MAINTENANCE

Cuco – Fantasy Gateway

KOTA The Friend – MEMO

ODESZA – The last Goodbye

quinn – quinn

29 LUGLIO

Beyoncé – RENAISSANCE

DOMi & JD BECK – NOT TiGHT

Lava La Rue – Hi-Fidelity EP

Maggie Rogers – Surrender

* Lista in aggiornamento