Gli album che escono ad agosto

Una lista più o meno comprensiva degli album che usciranno ad agosto.*

5 AGOSTO

Calvin Harris – Funk Wav Bounces Vol. 2

Doechii – ‘she / her / black b*tch’

Hablot Brown – Hablot Brown

Healing Potpourri – Paradise

Kokoroko – Could We Be More

Mall Grab – What I Breathe

Tomato Flower – Construction EP

12 AGOSTO

Alicia Keys – KEYS II

Claude – a lot’s gotta change

Hudson Mohawke – Cry Sugar

Pale Waves – Unwanted

Panda Bear and Sonic Boom – Reset

19 AGOSTO

Cass McCombs – Heartmind

Hot Chip – Freakout/Release

Muna Ileiwat – Twenty-Seven EP

Röyksopp – Profound Mysteries II

Terence Etc. – V O R T E X

26 AGOSTO

DJ Khaled – God Did

Ezra Furman – All of Us Flames

Eyedress – FULL TIME LOVER

Julia Jacklin – PRE PLEASURE

Stella Donnelly – Flood

* lista in aggiornamento