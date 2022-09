Ci sarebbero tre inediti di Kanye West e James Blake

Durante l’after party di Burberry a Londra, Kanye West ha suonato alcune tracce inedite, frutto di una collaborazione con James Blake.

I video della festa hanno iniziato a fare il giro del web e Blake, che proprio ieri compiva gli anni, ci ha tenuto a ringraziare Ye per questo regalo e ad aggiungere alcuni dettagli in merito alla loro collaborazione.

“It’s my birthday and [West] is playing tracks we made I’m good for presents thanks,” ha scritto James Blake retwittando anche il video in cui si ascolta uno snippet di uno dei brani suonati da Kanye al party, e precisando che la traccia non contiene un sample da ‘The Colour In Anything’, come riportato dal Tweet citato, ma è a tutti gli effetti un inedito (così come lo sono anche le altre due suonate da Ye).

In un tweet successivo, inoltre, Blake ha aggiunto di aver anche prodotto tutte e tre le tracce. Ascoltane un pezzetto qui sotto: