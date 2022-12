Inizia la settimana con NO THANK YOU, il nuovo album di Little Simz

Little Simz ha pubblicato il nuovo album NO THANK YOU che fa seguito all’acclamato Sometimes I Might Be Introvert uscito nel 2021 e vincitore del Mercury Prize 2022.

L’annuncio del nuovo progetto è arrivato la scorsa settimana, mentre ci stavamo riprendendo dal suo concerto al Fabrique di Milano. Dopo averci spoilerato il titolo, Simz ha condiviso anche tracklist e data di uscita del disco, creditando anche stavolta Inflo come producer delle tracce.

Questa mattina NO THAN YOU è su tutte le piattaforme streaming ed è il modo migliore che conosciamo per iniziare la settimana: