Tyler, The Creator annuncia la deluxe di Call Me If You Get Lost

Due anni dopo la sua release ufficiale, arriva la versione deluxe di Call Me If You Get Lost di Tyler, The Creator contenente una serie di brani inediti che erano stati composti nel 2021.

L’uscita di Call Me If You Get Lost: The Estate Sale è prevista per il 31 marzo ed è anche accompagnata da un nuovo merch disponibile su golfwang.com.

CALL ME IF YOU GET LOST WAS THE FIRST ALBUM I MADE WITH ALOT OF SONGS THAT DIDNT MAKE THE FINAL CUT. SOME OF THOSE SONGS I REALLY LOVE, AND KNEW THEY WOULD NEVER SEE THE LIGHT OF DAY, SO IVE DECIDED TO PUT A FEW OF THEM OUT.

— T (@tylerthecreator) March 27, 2023